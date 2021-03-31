Весенний паводок подтопил первый мост в Нижегородской области

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Первый случай подтопления низководного автомобильного моста зарегистрирован в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
В ведомстве рассказали, что мост расположен на реке Вичкинза в деревне Осиновка Дивеевского района. Данный мост затапливает ежегодно.
Жилые дома в зону затопления не попадают и эвакуация жителей не требуется. До жилой зоны на транспорте можно добраться по объездной грунтовой автодороге, которая расположена в 5 км от затопленного моста. В 50 метрах от него также есть пешеходный мост, который вода не затронула.
Напомним, что синоптики предупреждали о сложной паводковой ситуации еще в середине февраля.
Во время весеннего половодья в этом году в зону подтопления могут попасть жилые дома в 19 районах и городах Нижегородской области.
Областной Минтранс уже подготовил технику, инструменты и материалы для создания объездных маршрутов в случае подтопления мостов, которые ведут к населенным пунктам.
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