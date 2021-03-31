Появилось видео пожара в Автозаводском районе с квадрокоптера Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное ГУ МЧС РФ предоставило видео с квадрокоптера пожара в ангарах с макулатурой в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, что сообщение о пожаре на ул. Монастырка д. 20 поступило 3 апреля в 22:50. Изначально площадь пожара составляла 3,5 тысячи кв метров.

В полночь пожар был локализирован. По уточненной информации, его площадь составила 4 тысячи кв метров.

Видео предоставлено региональным ГУ МЧС: