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Общество

Пять низководных автомостов затопило в Нижегородской области

04 апреля 2021 17:48  [6] Общество
Мост в Починковском районе

Мост в Починковском районе

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пять низководных автомобильных мостов затопило в Нижегородской области 4 апреля 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Это произошло в результате подъема уровня воды в реках.

Мосты затопило в с. Соболево и с. Никольское Гагинского района, н.п. Кудьма Кстовского района, с. Заречное и д. Макарьевка Арзамасского района.

Отмечается, что жилые дома в зону затопления не попадают. Эвакуация жителей не потребовалась.

Автомобильное сообщение населенных пунктах также нарушено не было.

В с. Соболево сейчас движение организовано по объездной грунтовой автодороге через с. Тарханово (расстояние до объездной автодороги - 9 км), также сообщение осуществляется по расположенному рядом пешеходному мосту. Что касается с. Никольское, автомобили могут проехать по объездной грунтовой автодороге через с. Мишуково (расстояние - 11 км).

Движение в н.п. Кудьма организовано по объездной грунтовой автодороге через с. Вязовка (расстояние - 5 км), также сообщение осуществляется по пешеходному мосту через р. Кудьма.

В с. Заречное организовано движение по объездной автодороге через п. Березовка (расстояние - 6 км). В д. Макарьевка сообщение осуществляется по автодороге с асфальтовым покрытием через г. Арзамас.

Напомним, что накануне также был затоплен низководный мост в Починковском районе.

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Теги:
МЧС Паводок
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