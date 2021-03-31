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Общество

Более 30 тысяч доз вакцины против коронавируса дополнительно поступило в Нижегородскую область

05 апреля 2021 09:26  [154] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 30 тысяч доз вакцины против коронавируса дополнительно поступило в Нижегородскую область. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, утром 5 апреля в регион поступило дополнительно 33 600 доз вакцины "Спутник V".

Всего за время проведения вакцинации в Нижегородскую область поступило 217 363 комплектов вакцины.

Сейчас в регионе работает 108 пунктов вакцинации. В апреле пункты вакцинации от COVID-19 откроются в четырех нижегородских ТЦ.

Напомним, что массовая вакцинация в Нижегородской области стартовала 18 января. По данным на 5 апреля прививку от коронавируса сделали уже более 165 тысяч нижегородцев, а две аппликации вакцины получили более 116 тысяч жителей региона.

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Теги:
Вакцина Коронавирус
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