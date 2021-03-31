Пункты вакцинации от COVID-19 откроются в апреле в четырех нижегородских ТЦ Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Пункты вакцинации от коронавируса откроются в апреле в четырех торговых центрах Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном Минздраве.

Привиться в пунктах на территории торговых центров смогут все желающие, без предварительной записи. Речь идет о таких ТЦ, как "Муравей" на проспекте Ленина, "Небо", "Седьмое небо" и "Мега".

В Минздраве пояснили, что в пункте обязательно будет присутствовать врач, который проведет осмотр желающего вакцинироваться. В осмотр входит измерение температуры тела, артериального давления и частоты пульса, а также уровень насыщения крови кислородом. Затем нужно будет оформить добровольное согласие.

После вакцинации в течение 30 минут необходимо оставаться под врачебным контролем.

Второй этап вакцинации, который осуществляется с минимальным промежутком в 21 день, также можно пройти в торговом центре или в поликлинике по месту жительства.

Напомним, что массовая вакцинация в Нижегородской области стартовала 18 января. По данным на 15 марта прививку от коронавируса сделали уже около 122 тысяч нижегородцев, а две аппликации вакцины получили 74 тысячи жителей региона.

Вакцинация в Нижегородской области ведется препаратом "Спутник V". Однако, как ранее сообщал Давид Мелик-Гусейнов, в перспективе не исключены поставки вакцины "ЭпиВакКорона". Это произойдет когда производство и поставки данного препарата в регион будут налажены.