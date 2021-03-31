Узбекистан закупил автомобили скорой помощи нижегородского производства Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Сардор Умурзаков 5 апреля приняли участие в церемонии передачи "Группой ГАЗ" медицинских автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Узбекистан приобрел 20 машин скорой помощи. Их передача состоялась в ходе международной промышленной выставки "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане".



ГАЗ передал специально изготовленные для Узбекистана 16 внедорожных автомобилей скорой помощи "Соболь" и четыре мобильных медицинских комплекса "ГАЗель NEXT".

"Очень значимо, что выбор при обновлении парка медицинских автомобилей был сделан в пользу техники знаменитого Горьковского автомобильного завода – одного из символов Нижнего Новгорода и ключевого предприятия автопрома России. Продукция поставляется уже в 40 стран. Каждый новый контракт - это успех. Машины, переданные сегодня, позволят улучшить медицинское обслуживание жителей республики, особенно это касается отдаленных населенных пунктов. Высокое качество наших машин отметили коллеги из правительства Узбекистана и медики", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что автопром – это одно из основных направлений сотрудничества Нижегородской области и Узбекистана. По итогам 2020 года экспорт средств наземного транспорта в Узбекистан составил $138,3 млн – это 68,4% от общего объема экспорта Нижегородской области в данную страну. Экспорт в 2020 году превысил показатель 2019 года в 1,5 раза.

"Крупнейшим экспортером Нижегородской области в Узбекистане является именно Горьковский автомобильный завод. Продукция "Группы ГАЗ" широко представлена в республике и востребована в медицине, социальной сфере и ЖКХ, пассажирских перевозках, а также в малом и среднем бизнесе. С 2005 года в Узбекистан реализовано свыше 13 тысяч автомобилей марки "ГАЗ". Это напрямую отражается на экономическом благополучии предприятия и дает возможности увеличивать свои социальные гарантии. Также обсуждается возможность создания нового сборочного производства в Узбекистане", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что губернатор сегодня находится в Узбекистане с рабочим визитом. Глава региона принимает участие в мероприятиях международной промышленной выставки "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане".

Предполагается, что Глеб Никитин примет участие в пленарной сессии "Россия – Узбекистан: промышленный диалог".

Кроме того, на "Иннопроме" планируются подписание нескольких соглашений о сотрудничестве между Нижегородской областью и регионами Узбекистана, встречи нижегородских промышленников с зарубежными коллегами.