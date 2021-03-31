инвест-проект
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 6 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
05 апреля 2021 16:45  [5] Склон у нижегородского трамплина проверяют на устойчивость для строительства колеса обозрения
05 апреля 2021 16:19  [72] Ученые ННГУ разработали приложение, позволяющее узнать биологический возраст человека
05 апреля 2021 16:05  [122] Маршрутка Т-89 временно прекращает работать в Нижнем Новгороде
05 апреля 2021 15:58  [151] Нижегородцы смогут увидеть первый весенний звездопад с 14 по 30 апреля
05 апреля 2021 15:38  [110] Взрывчатка в здании на Рождественской не обнаружена
05 апреля 2021 14:46  [123] Размер ущерба от загрязнения почвы нефтеотходами в Кстовском районе превысил 1,9 млн рублей
05 апреля 2021 14:21  [202] Дорожные знаки для контроля скорости движения транспорта могут появиться в России
05 апреля 2021 13:06  [169] Здание НГВК отреставрируют к августу
05 апреля 2021 12:53  [253] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области
05 апреля 2021 12:17  [1526] Молоко с примесью антибиотиков выявлено в Нижнем Новгороде
Общество

Склон у нижегородского трамплина проверяют на устойчивость для строительства колеса обозрения

05 апреля 2021 16:45  [5] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Расчет устойчивости склона у трамплина ведется в Нижнем Новгороде для строительства там колеса обозрения. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в министерстве земельных и имущественных отношений Нижегородской области.

После получения результатов расчетов, при необходимости будет разработан проект по укреплению склона.

Согласно проекту строительства, объект будет не капитальным. ООО "Нерпа" планирует законсервировать фундамент трамплинного комплекса и установить над ним бетонную плиту, на которой разместится аттракцион.

Напомним, что строительство колеса обозрения планируется в рамках комплексного благоустройства территорий, прилегающих к трамплину К-60, к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Предполагается, что объем инвестиций составит порядка 100 млн рублей.

В правительстве считают, что это сделает территорию более привлекательной. При этом строительство аттракциона не помешает возведению на данной территории еще двух трамплинов.

Как уточнили в министерстве, договор, который будет заключен с ООО "Нерпа", предусматривает возможность изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в том числе – под строительство еще одного трамплина).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аттракционы Строительство Трамплинный комплекс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph