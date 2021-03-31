Склон у нижегородского трамплина проверяют на устойчивость для строительства колеса обозрения Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Расчет устойчивости склона у трамплина ведется в Нижнем Новгороде для строительства там колеса обозрения. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в министерстве земельных и имущественных отношений Нижегородской области.

После получения результатов расчетов, при необходимости будет разработан проект по укреплению склона.

Согласно проекту строительства, объект будет не капитальным. ООО "Нерпа" планирует законсервировать фундамент трамплинного комплекса и установить над ним бетонную плиту, на которой разместится аттракцион.

Напомним, что строительство колеса обозрения планируется в рамках комплексного благоустройства территорий, прилегающих к трамплину К-60, к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Предполагается, что объем инвестиций составит порядка 100 млн рублей.

В правительстве считают, что это сделает территорию более привлекательной. При этом строительство аттракциона не помешает возведению на данной территории еще двух трамплинов.

Как уточнили в министерстве, договор, который будет заключен с ООО "Нерпа", предусматривает возможность изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в том числе – под строительство еще одного трамплина).