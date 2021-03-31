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Бизнес

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о награждении сотрудников ПАО "ЛУКОЙЛ"

05 апреля 2021 18:40  [92] Бизнес

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о награждении сотрудников ПАО "ЛУКОЙЛ" и дочерних организаций Группы "ЛУКОЙЛ" государственными наградами. Об этом сообщили в Центре общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

В числе награжденных - руководство компании и предприятий Группы "ЛУКОЙЛ".
В частности, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Почета награжден генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Андрей Богданов.

СПРАВКА:
Андрей Богданов (1963 г.р.) Закончил Пермский политехнический институт. В структурах ЛУКОЙЛа работает с 1994 года. В 2018 году назначен генеральным директором ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Имеющиеся награды:
2013 год — Почетная грамота ОАО "ЛУКОЙЛ".
2015 год — Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации.
2016 год — Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством II степени.
2018 год — Почетное звание "Заслуженный работник Компании".
2020 год – Звание "Меценат 2020 года" Земского собрания Кстовского муниципального района Нижегородской области.

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Теги:
ЛУКОЙЛ Награждение
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