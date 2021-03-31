Нижегородцы смогут задать вопросы о вакцинации от коронавируса в ходе прямого эфира Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородцы смогут задать вопросы о вакцинации от коронавируса в ходе прямого эфира. Об этом сообщают организаторы мероприятия - Центр управления регионом (ЦУР).

Согласно информации, прямой эфир с уполномоченным по вопросам диагностики новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области, главврачом ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" Соломоном Апояном состоится 7 апреля в 19:30 на площадке центра.

Основной темой эфира станет вакцинация от коронавирусной инфекции. Отмечается, что будут даны ответы на наиболее популярные и острые вопросы, касающиеся вакцинации, например: "Как записаться на прививку?", "Какие при этом есть противопоказания?", "Как организована вакцинация для маломобильных групп населения?".

Зрители трансляции также смогут задать свои вопросы.