Реверсивное движение введено на участке трассы М-7 в Нижегородской области из-за ДТП Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Реверсивное движение введено на участке трассы М-7 в Нижегородской области из-за ДТП. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

Согласно полученной информации, 7 апреля около 05:00 на 461 км трассы произошла автоавария. Водитель грузовика не справился с управлением и совершил опрокидывание. В ДТП никто не пострадал.

В этой связи в настоящее время движение транспорта на участке М-7 временно организовано в реверсивном режиме.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.