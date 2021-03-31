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Реверсивное движение введено на участке трассы М-7 в Нижегородской области из-за ДТП. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".
Согласно полученной информации, 7 апреля около 05:00 на 461 км трассы произошла автоавария. Водитель грузовика не справился с управлением и совершил опрокидывание. В ДТП никто не пострадал.
В этой связи в настоящее время движение транспорта на участке М-7 временно организовано в реверсивном режиме.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.
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