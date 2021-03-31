Около 30 тысяч кв.м асфальта планируется отремонтировать в Нижнем Новгороде

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Около 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия планируется отремонтировать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, работы будут проводиться в рамках месячника по благоустройству.
7 апреля на улице Рябцева в Московском районе дорожники начали подготовку к предстоящему ямочному ремонту с помощью рециклера. С наступлением устойчивой теплой погоды начнутся работы по ямочному ремонту.
В рамках месячника также идут работы по очистке дождеприемных колодцев, мойке и покраске остановочных павильонов, ремонту ограждений, уборке мусора с газонов и др.
Ранее сообщалось, что месячник по благоустройству начнется в Нижнем Новгороде 5 апреля.
Он продлится до 15 мая. За это время планируется очистить и провести озеленение территорий города, в том числе окрасить заборы и ограждения, высадить цветы, разбить клумбы и др. В порядок приведут кладбища и территории, прилегающие к мемориалам и памятникам.
По словам мэра города Юрия Шалабаева, основные виды работ в рамках месячника будут сделаны муниципальными службами, но также приветствуется участие горожан, работников промышленных предприятий, общественных организаций.
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