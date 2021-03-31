Около 30 тысяч кв.м асфальта планируется отремонтировать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия планируется отремонтировать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, работы будут проводиться в рамках месячника по благоустройству.

7 апреля на улице Рябцева в Московском районе дорожники начали подготовку к предстоящему ямочному ремонту с помощью рециклера. С наступлением устойчивой теплой погоды начнутся работы по ямочному ремонту.

В рамках месячника также идут работы по очистке дождеприемных колодцев, мойке и покраске остановочных павильонов, ремонту ограждений, уборке мусора с газонов и др.

Ранее сообщалось, что месячник по благоустройству начнется в Нижнем Новгороде 5 апреля.

Он продлится до 15 мая. За это время планируется очистить и провести озеленение территорий города, в том числе окрасить заборы и ограждения, высадить цветы, разбить клумбы и др. В порядок приведут кладбища и территории, прилегающие к мемориалам и памятникам.

По словам мэра города Юрия Шалабаева, основные виды работ в рамках месячника будут сделаны муниципальными службами, но также приветствуется участие горожан, работников промышленных предприятий, общественных организаций.