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Общество

Месячник по благоустройству начнется в Нижнем Новгороде 5 апреля

23 марта 2021 14:08  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Месячник по благоустройству начнется в Нижнем Новгороде 5 апреля. Такое решение принял глава города Юрий Шалабаев, сообщили в администрации города.

Согласно информации, с этого времени главы администраций районов города в рамках своей компетенции должны организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий.

Уже известно, что месячник по благоустройству продлится до 15 мая. За это время планируется очистить и провести озеленение территорий города, в том числе окрасить заборы и ограждения, высадить цветы, разбить клумбы и др. В порядок приведут кладбища и территории, прилегающие к мемориалам и памятникам.

Мэр города заявил, что основная нагрузка ляжет на коммунальные и дорожные службы.

"Конечно, мы будем благодарны жителям города, которые захотят нам помочь и примут участие в субботниках. О датах сообщим позднее, все будет зависеть от эпидемической ситуации и погодных условий", – заявил Юрий Шалабаев.

Напомним, что в Нижнем Новгороде 17 марта введен режим повышенной готовности в связи с подготовкой к паводковому периоду. Со списком наиболее подверженных подтоплению участков Нижнего Новгорода можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Благоустройство
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