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Месячник по благоустройству начнется в Нижнем Новгороде 5 апреля. Такое решение принял глава города Юрий Шалабаев, сообщили в администрации города.
Согласно информации, с этого времени главы администраций районов города в рамках своей компетенции должны организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий.
Уже известно, что месячник по благоустройству продлится до 15 мая. За это время планируется очистить и провести озеленение территорий города, в том числе окрасить заборы и ограждения, высадить цветы, разбить клумбы и др. В порядок приведут кладбища и территории, прилегающие к мемориалам и памятникам.
Мэр города заявил, что основная нагрузка ляжет на коммунальные и дорожные службы.
"Конечно, мы будем благодарны жителям города, которые захотят нам помочь и примут участие в субботниках. О датах сообщим позднее, все будет зависеть от эпидемической ситуации и погодных условий", – заявил Юрий Шалабаев.
Напомним, что в Нижнем Новгороде 17 марта введен режим повышенной готовности в связи с подготовкой к паводковому периоду. Со списком наиболее подверженных подтоплению участков Нижнего Новгорода можно ознакомиться по ссылке.
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