инвест-проект
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Политика
07 апреля 2021 17:07  [75] Нижегородская и Бухарская область Узбекистана будут развивать сотрудничество
07 апреля 2021 10:49  [186] Заксобрание Нижегородской области и НГТУ подписали соглашение о сотрудничестве еще на пять лет
06 апреля 2021 11:51  [269] Спикер ЗС НО Евгений Люлин станет президентом дзержинского ФК "Химик"
05 апреля 2021 09:36  [621] Глеб Никитин находится с рабочим визитом в Узбекистане
03 апреля 2021 12:26  [428] Глеб Никитин и Павел Солодкий провели рабочую встречу
02 апреля 2021 17:55  [2010] Эксперт-мониторинг событий 29 марта – 2 апреля 2021 года от АНО "Минин-центр"
02 апреля 2021 17:45  [313] Международный конкурс цифровых решений "World AI&Data Challenge" стартовал в России
02 апреля 2021 15:04  [328] Алексей Порфененко назначен директором ГАУ НО "Центр спортивной подготовки"
02 апреля 2021 11:48  [452] "Мы боролись против того, подобием чего являлись сами", - Алена Нарвская
01 апреля 2021 19:21  [297] Обучение наблюдателей за выборами состоится в Нижегородской области
Политика

Нижегородская и Бухарская область Узбекистана будут развивать сотрудничество

07 апреля 2021 17:07  [75] Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и хоким Бухарской области Узбекистана Ботир Зарипов 7 апреля 2021 года подписали меморандум о намерениях сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Подписание меморандума состоялось в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", которая проходит с 5 по 7 апреля 2021 года в Ташкенте (Узбекистан).

Документ предполагает развитие и укрепление межрегиональных связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Стороны договорились о реализации совместных инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию и модернизацию предприятий, создание новых производственных мощностей; об организации совместной производственной и предпринимательской; об открытии и деятельности юридических лиц и их представительств.

Одним из основных направлений станет взаимодействие по созданию распределительно-логистического комплекса в Нижегородской области. Комплекс сможет принимать до 30-40% грузов из Узбекистана, поступающих на территорию Приволжского федерального округа.

Напомним, что комплекс планирует построить "Ассоциация агроэкспортных центров" (Москва) в поселке Доскино Автозаводского района Нижнего Новгорода. Основным направлением комплекса станет поставка сельхозпродукции, в частности, свежих овощей и фруктов в Европейскую часть России.

"Если проект будет реализован, то объемы межрегионального сотрудничества существенно увеличатся", - сообщил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что новый распределительно-логистический комплекс – значимый для региона проект не только с экономической, но и с социальной точки зрения.

В рамках мероприятий "Иннопрома" при поддержке правительства Нижегородской области и при содействии губернатора Глеба Никитина президент "Ассоциации агроэкспортных центров" Дмитрий Куликов и хоким Бухарской области Узбекистана Ботир Зарипов подписали меморандум о сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности, об организации процесса поставки и таможенного оформления плодоовощной продукции, произведенной в Республике Узбекистан (Бухарская область).

Напомним, в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" 5 апреля 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и хоким Ташкентской области Узбекистана Даврон Хидоятов подписали меморандум о намерениях межрегионального партнерства. Также новым зарубежным партнером региона стала Кашкадарьинская область Республики Узбекистан. Соответствующее соглашение заключили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин и заместитель хокима Кашкадарьинской области Бахром Юсупов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество Соглашение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph