Нижегородская и Бухарская область Узбекистана будут развивать сотрудничество Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и хоким Бухарской области Узбекистана Ботир Зарипов 7 апреля 2021 года подписали меморандум о намерениях сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Подписание меморандума состоялось в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", которая проходит с 5 по 7 апреля 2021 года в Ташкенте (Узбекистан).

Документ предполагает развитие и укрепление межрегиональных связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Стороны договорились о реализации совместных инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию и модернизацию предприятий, создание новых производственных мощностей; об организации совместной производственной и предпринимательской; об открытии и деятельности юридических лиц и их представительств.

Одним из основных направлений станет взаимодействие по созданию распределительно-логистического комплекса в Нижегородской области. Комплекс сможет принимать до 30-40% грузов из Узбекистана, поступающих на территорию Приволжского федерального округа.

Напомним, что комплекс планирует построить "Ассоциация агроэкспортных центров" (Москва) в поселке Доскино Автозаводского района Нижнего Новгорода. Основным направлением комплекса станет поставка сельхозпродукции, в частности, свежих овощей и фруктов в Европейскую часть России.

"Если проект будет реализован, то объемы межрегионального сотрудничества существенно увеличатся", - сообщил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что новый распределительно-логистический комплекс – значимый для региона проект не только с экономической, но и с социальной точки зрения.

В рамках мероприятий "Иннопрома" при поддержке правительства Нижегородской области и при содействии губернатора Глеба Никитина президент "Ассоциации агроэкспортных центров" Дмитрий Куликов и хоким Бухарской области Узбекистана Ботир Зарипов подписали меморандум о сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности, об организации процесса поставки и таможенного оформления плодоовощной продукции, произведенной в Республике Узбекистан (Бухарская область).

Напомним, в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" 5 апреля 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и хоким Ташкентской области Узбекистана Даврон Хидоятов подписали меморандум о намерениях межрегионального партнерства. Также новым зарубежным партнером региона стала Кашкадарьинская область Республики Узбекистан. Соответствующее соглашение заключили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин и заместитель хокима Кашкадарьинской области Бахром Юсупов.