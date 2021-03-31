Депутат ЗС НО Владислав Сивый задержан по подозрению в мошенничестве при долевом строительстве Политика

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Сивый задержан по подозрению в мошенничестве при долевом строительстве. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Депутат также является руководителем ООО "Автоинвест", которое выступило застройщиком дома в Дзержинске на ул. Комбрига Патоличева. Строительство предполагалось с участием средств дольщиков. "Автоинвест" заявил о завершении строительства дома до 30 декабря 2019 года, однако здание так и не было построено.

Между тем, дольщики вложили в строительство 40 млн рублей. По факту мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение, возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Владислав Сивый задержан 7 апреля 2021 года. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.