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Происшествия

Суд заключил под стражу экс-начальника отдела обеспечения нижегородской поликлиники №2 ФТС России

08 апреля 2021 10:45  [124] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Суд заключил под стражу экс-начальника отдела материально-технического обеспечения ФГКУ "Поликлиника № 2 Федеральной таможенной службы". Об этом сообщает объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Согласно информации, Нижегородский райсуд рассмотрел ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения ФГКУ "Поликлиника № 2 Федеральной таможенной службы".

Напомним, что Андрей Ясенев подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей за оказание содействия в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования.

Суд согласился с позицией обвинителя и заключил Андрея Ясенева под стражу на два месяца - до 5 июня 2021 года.

Постановление в законную силу не вступило.

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