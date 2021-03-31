Ледоход начался на Оке в Нижегородской области (ФОТО) Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Ледоход начался на Оке в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Сотрудники ведомства ежедневно осуществляют мониторинг ледовой обстановки, в том числе на вертолете МИ-8. О паводке стало известно во время авиапатрулирования.

В МЧС пояснили, что паводок в этом году в Нижегородской области начался несколько позже, чем обычно. Во время облета стало известно, что ледоход идет по Оке со стороны Мурома.

При этом, как добавили в ведомстве, сейчас на льду встречается большое количество рыбаков, несмотря на то, что выход на лед в настоящее время смертельно опасен.