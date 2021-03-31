Более 100 зараженных британским и южноафриканским коронавирусом выявлено в РФ Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Более 100 заболевших британским и южноафриканским коронавирусом россиян уже зарегистрировано в стране. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что обнаружено 103 британских варианта и 10 южноафриканских. Все они были привезены из-за рубежа. В России распространение этих вариантов не регистрируется, однако Анна Попова не исключает такого развития событий, учитывая высокую способность вируса вызывать бессимптомные клинические течения.

Глава Роспотребнадзора добавила, что и британский, и южноафриканский вариант коронавируса были привезены из разных стран, но из Турции оба варианта разными людьми и в разное время.

Анна Попова рассказала, что в мире продолжается распространение мутантных штаммов нового коронавируса. В международной базе данных уже почти миллион геномов нового коронавируса, и из них британский штамм составляет 27%. Циркуляция британского штамма была отмечена в 130 странах, южноафриканского – в 80, бразильского – в 45 государствах. Также продолжается распространение калифорнийского и нигерийского вариантов – их обнаружили в 35 странах.