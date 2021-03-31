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Общество

"Развитие космической отрасли - одна из важнейших государственных задач России", - Глеб Никитин

12 апреля 2021 09:12  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем космонавтики.

Глава региона напомнил, что 12 апреля 1961 года открылась новая страница в истории человечества, а Юрий Гагарин стал главным символом космической эпохи.

"И тогда, и сейчас не могло не восхищать соединение сложнейших технических новаций и открытой человеческой улыбки. Советскому Союзу удалось, казалось бы, невозможное – после двух мировых войн и гражданской войны совершить невероятный научный прорыв. Это заслуга тысяч ученых, конструкторов, инженеров, рабочих предприятий космической отрасли. Космонавты же стали настоящими героями XX века. Их именами называли улицы, ими гордились, им подражали. Космос смог объединить мир и показать значимость совместной работы", - говорится в его поздравлении.

"Большой вклад в развитие космической отрасли внесли горьковские вузы, научные институты и предприятия. Они стали частью большого творческого сообщества, трудившегося над решением единых задач. Наш регион дал отрасли очень много талантливых специалистов и исследователей. В этот юбилей мне хочется поблагодарить всех, кто связал свою жизнь с мечтой о звездном небе и прививал эту любовь подрастающему поколению", - сказано в обращении Глеба Никитина.

"Сегодня развитие космической отрасли - одна из важнейших государственных задач России. Ведется строительство новых объектов, реализуются образовательные программы, вкладываются средства в профильные предприятия. Мы обязательно будем развивать и модернизировать нижегородский планетарий, чтобы у тех, кто стремится получать знания о космосе, всегда была своя "точка притяжения", - резюмировал губернатор.

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Теги:
Глеб Никитин Космонавтика
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