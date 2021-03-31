Проект кафе в парке Швейцария
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Три новых кафе под одной крышей построят в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Новый комплекс расположится на центральной площади, рядом с входом со стороны остановки "ул. Медицинская". Все три кафе будут рассчитаны на 124 места, а площадь каждого составит около 250 кв метров.
Раньше на месте новых кафе находилось несколько ресторанов.
Напомним, что благоустройство в парке "Швейцария" началось с 15 июля 2020 года. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года. Контракт подписан с АО "Группа компаний "ЕКС" из Ярославля.
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