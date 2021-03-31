Три новых кафе под одной крышей построят в парке "Швейцария" Общество

Проект кафе в парке Швейцария Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Три новых кафе под одной крышей построят в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новый комплекс расположится на центральной площади, рядом с входом со стороны остановки "ул. Медицинская". Все три кафе будут рассчитаны на 124 места, а площадь каждого составит около 250 кв метров.

Раньше на месте новых кафе находилось несколько ресторанов.

Напомним, что благоустройство в парке "Швейцария" началось с 15 июля 2020 года. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года. Контракт подписан с АО "Группа компаний "ЕКС" из Ярославля.