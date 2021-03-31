Цветники площадью 43,1 тысяч кв. м высадят к 800-летию Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Цветники площадью 43,1 тысяч кв. м высадят к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, это в три раза больше, чем в 2020 году и в 15 раз больше, чем в 2019 году.

Всего в городе разобьют более 140 цветников.

Кроме того, в мэрии отметили, что цветники и клумбы будут высаживать на общественных пространствах, которые благоустраиваются по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Глава города Юрий Шалабаев заметил, что к юбилею города высадят не только многолетние, но и однолетние растения.

Напомним, что в текущем году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет благоустроено 34 общественных пространства.

Список объектов для благоустройства в городе представлен по ссылке.