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Авиасообщение с Турцией может быть закрыто. Об этом пишут "РИА Новости".
По информации издания, со 2 апреля в стране регистрируется высокий подъем заболеваемости коронавирусом - от 40 до 55 тысяч ежедневно.
В минувшую пятницу состоялось заседание оперативного штаба с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора, на котором не обсуждалось возможное закрытие авиасообщения с Турцией.
Тем не менее, как пишет "РИА", такое решение может быть принято на заседании 12 апреля.
Напомним, что из нижегородского аэропорта "Стригино" в весенне-летний сезон 2021 года запланированы ежедневные вылеты в Турцию.
Известно, что авиаперевозки выполняют три компании Nord Wind, AZUR и Royal Flight. Большинство авиарейсов - ночные (вылет в 02:00; 02:30) , но и есть и утренние (вылет в 05:15).
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