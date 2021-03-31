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Общество

Авиасообщение с Турцией может быть закрыто

10 апреля 2021 09:48  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Авиасообщение с Турцией может быть закрыто. Об этом пишут "РИА Новости".

По информации издания, со 2 апреля в стране регистрируется высокий подъем заболеваемости коронавирусом - от 40 до 55 тысяч ежедневно.

В минувшую пятницу состоялось заседание оперативного штаба с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора, на котором не обсуждалось возможное закрытие авиасообщения с Турцией.

Тем не менее, как пишет "РИА", такое решение может быть принято на заседании 12 апреля.

Напомним, что из нижегородского аэропорта "Стригино" в весенне-летний сезон 2021 года запланированы ежедневные вылеты в Турцию.

Известно, что авиаперевозки выполняют три компании Nord Wind, AZUR и Royal Flight. Большинство авиарейсов - ночные (вылет в 02:00; 02:30) , но и есть и утренние (вылет в 05:15). 

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Теги:
Авиаперевозки Туризм
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