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Около 265 садовых участков затопило в СНТ им. Гагарина в Сарове. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, в региональное ведомство информация о подтоплении садовых участков в СНТ им. Гагарина поступила утром 10 апреля.
Уровень воды на настоящий момент составляет 60 см.
На территории садового товарищества людей нет, поэтому эвакуация не проводится.
Сейчас специалисты МЧС проводят оценку и мониторинг паводковой обстановки.
Напомним, что ледоход начался на Оке в Нижегородской области.
Паводок в этом году в регионе начался несколько позже, чем обычно. Во время облета стало известно, что ледоход идет по Оке со стороны Мурома.
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