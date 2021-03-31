Около 265 садовых участков затопило в СНТ им. Гагарина в Сарове Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по региону

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 265 садовых участков затопило в СНТ им. Гагарина в Сарове. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в региональное ведомство информация о подтоплении садовых участков в СНТ им. Гагарина поступила утром 10 апреля.

Уровень воды на настоящий момент составляет 60 см.

На территории садового товарищества людей нет, поэтому эвакуация не проводится.

Сейчас специалисты МЧС проводят оценку и мониторинг паводковой обстановки.

Напомним, что ледоход начался на Оке в Нижегородской области.

Паводок в этом году в регионе начался несколько позже, чем обычно. Во время облета стало известно, что ледоход идет по Оке со стороны Мурома.