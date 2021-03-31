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Общество

Плату за тепло снизили жителям 10 домов по Казанскому шоссе в Нижнем Новгороде при содействии ГЖИ

10 апреля 2021 17:38  [121] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Плату за тепло снизили жителям 10 домов по Казанскому шоссе в Нижнем Новгороде при содействии ГЖИ. Об этом сообщили в Госжилинспекции Нижегородской области.

Согласно информации, в ведомство поступили жалобы от жителей многоквартирных домов на Казанском шоссе по поводу высокой платы за отопление.

Значительный рост платы за тепло произошел после передачи котельной от предыдущей ресурсоснабжающей организации в ведение "Теплоэнерго".

В ходе проверки было выявлено, что при расчете платы учитывались завышенные размеры тепловых нагрузок, на которые ориентировался предыдущий поставщик тепла. Все обследованные многоквартирные дома оборудованы общедомовыми приборами учета, которые проработали полный 2020 год.

На основании этих данных были рассчитаны реальные объемы потребления тепла.

"Благодаря своевременно принятым мерам удалось уменьшить размер платы за отопление для жителей 10 многоквартирных домов, размер снижения составил от 10 до 67%", - сообщил руководитель Госжилинспекции по Нижегородской области Игорь Сербул.

Также произошел перерасчет ранее произведенной оплаты на общую сумму 1,1 млн рублей.

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Теги:
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