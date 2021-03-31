инвест-проект
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
12 апреля 2021 10:35  [23] Евгений Люлин наградил лауреатов и победителей детского конкурса "Гагарин - первый"
12 апреля 2021 10:22  [42] Горячую воду и свет частично отключили в пяти домах Нижнего Новгорода
12 апреля 2021 10:09  [85] Гендиректор "Нижегородской фармации" Павел Ястребов вошел в состав экспертсовета при ФАС
12 апреля 2021 09:41  [94] "Со знаменитого гагаринского "Поехали!" началась новая эра в развитии человечества", - Евгений Люлин
12 апреля 2021 09:25  [85] Около 1 500 машин могут быть арестованы в Дзержинске и Кстове за долги за отопление
12 апреля 2021 09:12  [81] "Развитие космической отрасли - одна из важнейших государственных задач России", - Глеб Никитин
12 апреля 2021 00:01  [1123] Июньская температура ожидает нижегородцев на предстоящей неделе
11 апреля 2021 17:17  [192] Дорожники убирают мусор с прибордюрных полос Канавинского моста
11 апреля 2021 15:09  [255] Комсомольское шоссе приводят в порядок 11 апреля
11 апреля 2021 14:46  [185] Газоны на улице Коминтерна очищают от мусора
Общество

Гендиректор "Нижегородской фармации" Павел Ястребов вошел в состав экспертсовета при ФАС

12 апреля 2021 10:09  [85] Общество
Павел Ястребов

Павел Ястребов

Фото: пресс-служба компании

Гендиректор ГП НО "Нижегородская областная фармация" Павел Ястребов вошел в состав экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на товарных рынках ЛС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, антимонопольный орган утвердил состав "Экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на товарных рынках лекарственных средств (ЛС) и биологически активных добавок".

Приказ о создании совета в целях развития конкуренции на рынках лекарственных средств для медицинского применения и биологически активных добавок к пище 7 апреля подписал руководитель ФАС РФ Максим Шаскольский. Одним из членов совета стал генеральный директор ГП НО "НОФ" Павел Ястребов.

Кроме того, в состав вошли: начальник управления контроля здравоохранения ФАС России Елена Клостер, заместитель министра здравоохранения республики Башкортостан Ирина Кононова, президент Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом Ян Власов, генеральный директор Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин, исполнительный директор Союза профессиональных фарморганизаций Лилия Титова, советник губернатора Нижегородской области Дмитрий Бедняков, а также представители крупнейших фармацевтических компаний России и мира (ООО "Мерк", АО "Фармсинтез", ООО "Джонсон & Джонсон", АО "Байер", АО "Нижфарм" и др.)

Председателем экспертного совета назначен заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Конкуренция на фармацевтическом рынке – вопрос, который традиционно является предметом дискуссии среди членов фармацевтического сообщества, производителей и дистрибьютеров лекарственных средств, а также органов, осуществляющих контроль в данной сфере. По мнению гендиректора Нижегородской областной фармации, работа экспертного совета позволит всем участникам процесса найти точки соприкосновения и выработать единую позицию по спорным вопросам.

"Нижегородская областная фармация за 17 лет существования госпредприятия накопила достаточно опыта в сфере конкуренции на фармрынке, - отметил Павел Ястребов. - В качестве эксперта вновь созданного совета при ФАС я планирую поделиться накопленным опытом и донести наши аргументы до всех участников фармацевтического рынка, с тем чтобы мы могли выработать консолидированную позицию, которая позволит в будущем избегать необоснованных обвинений и излишних судебных разбирательств."

"А это, в свою очередь, не только отрегулирует работу фармрынка, но также повысит эффективность использования бюджетных средств и качество лекарственного обеспечения населения России", - добавил гендиректор ГП НО "НОФ".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ФАС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph