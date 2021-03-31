Гендиректор "Нижегородской фармации" Павел Ястребов вошел в состав экспертсовета при ФАС Общество

Павел Ястребов Фото: пресс-служба компании

Гендиректор ГП НО "Нижегородская областная фармация" Павел Ястребов вошел в состав экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на товарных рынках ЛС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, антимонопольный орган утвердил состав "Экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на товарных рынках лекарственных средств (ЛС) и биологически активных добавок".

Приказ о создании совета в целях развития конкуренции на рынках лекарственных средств для медицинского применения и биологически активных добавок к пище 7 апреля подписал руководитель ФАС РФ Максим Шаскольский. Одним из членов совета стал генеральный директор ГП НО "НОФ" Павел Ястребов.

Кроме того, в состав вошли: начальник управления контроля здравоохранения ФАС России Елена Клостер, заместитель министра здравоохранения республики Башкортостан Ирина Кононова, президент Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом Ян Власов, генеральный директор Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин, исполнительный директор Союза профессиональных фарморганизаций Лилия Титова, советник губернатора Нижегородской области Дмитрий Бедняков, а также представители крупнейших фармацевтических компаний России и мира (ООО "Мерк", АО "Фармсинтез", ООО "Джонсон & Джонсон", АО "Байер", АО "Нижфарм" и др.)

Председателем экспертного совета назначен заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Конкуренция на фармацевтическом рынке – вопрос, который традиционно является предметом дискуссии среди членов фармацевтического сообщества, производителей и дистрибьютеров лекарственных средств, а также органов, осуществляющих контроль в данной сфере. По мнению гендиректора Нижегородской областной фармации, работа экспертного совета позволит всем участникам процесса найти точки соприкосновения и выработать единую позицию по спорным вопросам.

"Нижегородская областная фармация за 17 лет существования госпредприятия накопила достаточно опыта в сфере конкуренции на фармрынке, - отметил Павел Ястребов. - В качестве эксперта вновь созданного совета при ФАС я планирую поделиться накопленным опытом и донести наши аргументы до всех участников фармацевтического рынка, с тем чтобы мы могли выработать консолидированную позицию, которая позволит в будущем избегать необоснованных обвинений и излишних судебных разбирательств."

"А это, в свою очередь, не только отрегулирует работу фармрынка, но также повысит эффективность использования бюджетных средств и качество лекарственного обеспечения населения России", - добавил гендиректор ГП НО "НОФ".