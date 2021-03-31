Более 117 млн рублей выделено на подсветку Канавинского моста Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 117 млн рублей выделено на подсветку Канавинского моста в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, аукцион на выполнение работ по реконструкции архитектурно-художественной подсветки моста проводит МП "Инженерные сети".

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 117,065 млн рублей. Отмечается, что работы должны быть выполнены с момента заключения контракта до 15 июля 2021 года.

Победителю в аукционе необходимо будет демонтировать имеющееся оборудование и установить 2,002 тысяч прожекторов мощностью 500 Вт.

Отмечается, что существующая архитектурно-художественная подсветка Канавинского моста выполнена светодиодными и металлогалогенным прожекторами.

Ранее сообщалось, что подсветка украсит фасады зданий и памятники к 800-летию Нижнего Новгорода.

На Канавинском мосту будет создана динамическая цветная подсветка, которая позволит под разные мероприятия создавать различные сценарии.