Подсветка украсит фасады зданий и памятники к 800-летию Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Подсветка украсит фасады зданий и памятники к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, ранее в регионе уже был успешно реализован проект подсветки Нижегородского кремля, который позволил по-новому взглянуть на главный символ города.

"Это начинание получило высокую оценку со стороны нижегородцев и гостей города. Положительный опыт будет использован теперь и на других объектах", - отметил Глеб Никитин.

Перечень объектов, где установят новое освещение уже сформирован. Это: Канавинский мост, пешеходные мосты на Похвалинском и Зеленском съездах, фасады зданий на Нижневолжской набережной, площади Минина и Пожарского, а также памятники Петру Первому, Козьме Минину на площади Минина и Пожарского, Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на площади Народного единства, памятник Ленину на площади Ленина.

Уже известно, что на Канавинском мосту будет создана динамическая цветная подсветка, которая позволит под разные мероприятия создавать различные сценарии.

Как в свою очередь отметил мэр города Юрий Шалабаев, в городе будет создана не только праздничная атмосфера, но и сформирована энергоэффективная среда.

Сейчас идет подготовка концепции по установке освещения на главных улицах и знаковых объектах города. Так, на Большой Покровской подсветка зданий появится на участке от площади Минина до ул. Малой Покровской, где расположено 60 домов.

Как сообщалось ранее, Большую Покровскую начали благоустраивать к 800-летию Нижнего Новгорода.

Cогласно концепции, разработанной КБ "Стрелка", на Большой Покровской заменят мощение, освещение, ливневую канализацию, увеличат зеленые уголки, отремонтируют входные группы, установят лавочки и урны.