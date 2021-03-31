Первые пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы в Нижегородской области

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Первые пострадавшие в 2021 году от укусов клещей зарегистрированы в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
По данным на 12 апреля случаи присасывания клещей произошли на территории Городецкого и Борского районов.
Напомним, что о первых случаях укусов клещей в прошлом году сообщалось уже в середине марта. Пострадавшие обращались в медицинские организации на территории Канавинского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода.
При этом в прошлом году наблюдалось многократное снижение уровня заболеваемости, которую вызывают укусы клещей. С начала эпидсезона прошлого года за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 9 386 нижегородцев.
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