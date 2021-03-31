Первые пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы в Нижегородской области Общество

Фото: С сайта https://kleshei-net.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Первые пострадавшие в 2021 году от укусов клещей зарегистрированы в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным на 12 апреля случаи присасывания клещей произошли на территории Городецкого и Борского районов.

Напомним, что о первых случаях укусов клещей в прошлом году сообщалось уже в середине марта. Пострадавшие обращались в медицинские организации на территории Канавинского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода.

При этом в прошлом году наблюдалось многократное снижение уровня заболеваемости, которую вызывают укусы клещей. С начала эпидсезона прошлого года за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 9 386 нижегородцев.