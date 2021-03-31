Глеб Никитин 30 апреля встретится с нижегородскими предпринимателями Бизнес

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 30 апреля 2021 года проведет встречу с представителями регионального бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Встреча состоится на Нижегородской ярмарке. Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер безопасности в очно-дистанционном формате.

Предприниматели смогут задать вопросы губернатору, как через деловые объединения Нижегородской области, так и через онлайн-форму, размещенную на сайте Минэкономразвития.

Сбор вопросов и аккредитация предпринимателей на встречу будет осуществляться до 16 апреля 2021 года:

• через Торгово-промышленную палату Нижегородской области. Контактное лицо: Щукина Наталья Николаевна, тел. 8 (831) 266-42-10, доб.1051, эл. почта: shchukina@tpp.nnov.ru.

• через нижегородское региональное отделение общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Контактное лицо: Платунова Елена Владимировна, тел. 8 (831) 430-08-06, эл. почта: deloros_nn@mail.ru.

• через объединение работодателей "Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей". Контакты: тел. 8 (831) 433-33-29,

эл. почта: infonapp@sandy.ru.

• через нижегородское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России". Контактное лицо: Железнова Татьяна Федоровна, тел. 8 950 606 98 89,

эл. почта: info@opora-nnov.ru.

Все желающие смогут также посмотреть прямую трансляцию встречи губернатора с предпринимателями, ссылка на которую будет размещена на портале поддержки МСП "Мойбизнес52.рф".

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов в регионе созданы корпорация развития Нижегородской области, институты инвестиционных уполномоченных и приоритетных инвестиционных проектов, действуют особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, ТОСЭР в Сарове, Володарске и Решетихе. В ОЭЗ "Кулибин", ТОСЭР "Саров", "Володарск" и "Решетиха" действуют налоговые льготы, для ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" установлена льгота по страховым взносам.

Создание комфортных условий для развития предпринимательской деятельности – одна из стратегических задач, прописанных в проекте стратегии развития Нижегородской области.