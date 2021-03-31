Женщина погибла при столкновении ВАЗа и УАЗа на трассе "Нижний Новгород – Йошкар-Ола" Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Женщина погибла при столкновении ВАЗа и УАЗа на трассе "Нижний Новгород – Йошкар-Ола". Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 13 апреля в 15:45 на 85 км автодороги "Нижний Новгород – Йошкар-Ола" в Семеновском районе.

Отмечается, что 34-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ 21112 при повороте налево не предоставила преимущество

в движении и совершила столкновение с автомобилем УАЗ Патриот.

В результате ДТП женщина погибла. А пассажиры УАЗа: 20-летний молодой человек, 32-летний мужчина и 40-летняя женщина получили множественные ушибы и переломы. Они доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что ГИБДД разыскивает водителя, насмерть сбившего женщину в Автозаводском районе.