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Женщина погибла при столкновении ВАЗа и УАЗа на трассе "Нижний Новгород – Йошкар-Ола". Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 13 апреля в 15:45 на 85 км автодороги "Нижний Новгород – Йошкар-Ола" в Семеновском районе.
Отмечается, что 34-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ 21112 при повороте налево не предоставила преимущество
в движении и совершила столкновение с автомобилем УАЗ Патриот.
В результате ДТП женщина погибла. А пассажиры УАЗа: 20-летний молодой человек, 32-летний мужчина и 40-летняя женщина получили множественные ушибы и переломы. Они доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что ГИБДД разыскивает водителя, насмерть сбившего женщину в Автозаводском районе.
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