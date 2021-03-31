Первый в 2021 году случай присасывания клещей зарегистрирован в Автозаводском парке Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Первый в 2021 году случай присасывания клещей зарегистрирован в Автозаводском парке. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, по состоянию на 14 апреля в регионе зарегистрировано уже пять обращений в медорганизации по поводу присасывания клещей.

Ранее эти случаи были выявлены на территории Городецкого и Борского районов в садовых товариществах.

Новый случай был зарегистрирован в парке культуры и отдыха Автозаводского района. Еще один случай присасывания клеща произошел за пределами Нижегородской области. За пострадавшими установлено медицинское наблюдение, отмечается, что среди них 2 ребенка.

В ведомстве отметили, что при исследовании клещей специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" вируса клещевого энцефалита не выявлено.