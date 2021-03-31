Вакцинация от COVID-19 может происходить ежегодно наряду с вакцинацией от гриппа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вакцинация от COVID-19 может происходить ежегодно наряду с вакцинацией от гриппа. Об этом главный внештатный фармаколог министерства здравоохранения Нижегородской области Игорь Мотылев заявил в интервью замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнову.

По его словам, значительная часть людей переносит вакцинацию очень хорошо.

"У нас есть опыт вакцинации пациентов старшей возрастной группы - после 80 лет. Для них вакцинация проходит практически бессимптомно", - заметил он.

Игорь Мотылев напомнил, что сейчас на территории региона для вакцинации используются две вакцины - "Спутник" и "Эпиваккорона", на подходе третья - вакцина центра Чумакова.

"Вакцины отличаются только лишь архитектурой создания, платформами. Рассуждения про отличия - какая мягче и прочее - диванных экспертов не имеют под собой никакой научной почвы. По большому счету их эффективность примерно сопоставима", - добавил он.

В заключение Игорь Мотылев сообщил, что уже с декабря прошлого года вакцинация от коронавируса внесена в национальный календарь прививок. "Поэтому я считаю, что данная вакцинация будет происходить наряду с вакцинацией от гриппа, пневмококка и других вакцинаций, которые занесены в календарь прививок", - резюмировал эксперт.

Напомним, что массовая вакцинация в Нижегородской области стартовала 18 января.

Между тем, по прогнозам медиков, третья волна коронавируса в Нижегородской области может начаться в апреле-мае.