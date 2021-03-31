Третья волна коронавируса в Нижегородской области может начаться в апреле-мае Общество

Третья волна коронавируса в Нижегородской области может начаться в апреле-мае Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов не исключил третьей волны коронавируса в регионе в конце апреля – начале мая этого года. Такую информацию он озвучил в интервью, которое размещено на портале "Развитие Нижегородской области".

"Риск что придет третья волна – есть. Конец апреля… май, когда начнется потепление, и люди станут больше находиться в социальном контакте. В это время у вируса появляется благодатная почва для передачи и распространения", - пояснил министр.

Давид Мелик-Гусейнов, как специалист в области медицины, считает, что для предотвращения распространению коронавируса необходимо вакцинироваться. Напомним, что в настоящее время область не испытывает перебоев с поставкой вакцины, как это было до недавнего времени.

При этом, глава Минздрава отметил, что сейчас ежедневное число заболевших на протяжении нескольких последних недель находится на одинаковом уровне – это примерно 220-230 человек за сутки.

"Этот тренд должен пойти либо вверх, либо вниз. Что бы он пошел вниз – нужна массовая вакцинация, но по прививкам мы пока только набираем скорость. Рост числа заболевших произойдет в случае отказа от тех профилактических мер, которые существуют", - добавил министр.