инвест-проект
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Океанариум появится на Гребном канале
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2021 14:36  [2] Третья волна коронавируса в Нижегородской области может начаться в апреле-мае
14 апреля 2021 14:16  [65] Нижегородский Минздрав рассказал о ситуации с поставкой вакцины от COVID-19
14 апреля 2021 14:01  [214] "Новые люди" помогут создать уголки с книгами в нижегородских поликлиниках и детскую площадку в Железнодорожном
14 апреля 2021 13:40  [115] "Мы готовы тиражировать опыт Нижегородской области по внедрению принципов бережливого производства", - Евгений Люлин
14 апреля 2021 12:23  [257] Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 14 апреля
14 апреля 2021 12:05  [155] "Не "причесанная" информация от граждан должна использоваться для организации работы", - Владимир Путин
14 апреля 2021 11:20  [304] Карантин по COVID-2019 и ОРВИ действует почти в 8% нижегородских школ и детсадов
14 апреля 2021 11:00  [397] Первый в 2021 году случай присасывания клещей зарегистрирован в Автозаводском парке
14 апреля 2021 10:30  [119] Свет и горячую воду частично отключили в восьми домах Нижнего Новгорода
14 апреля 2021 09:57  [243] Авиакомпании рассказали об условиях возврата и обмена билетов в Турцию и Танзанию
Общество

Третья волна коронавируса в Нижегородской области может начаться в апреле-мае

14 апреля 2021 14:36  [2] Общество
Третья волна коронавируса в Нижегородской области может начаться в апреле-мае

Третья волна коронавируса в Нижегородской области может начаться в апреле-мае

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов не исключил третьей волны коронавируса в регионе в конце апреля – начале мая этого года. Такую информацию он озвучил в интервью, которое размещено на портале "Развитие Нижегородской области".

"Риск что придет третья волна – есть. Конец апреля… май, когда начнется потепление, и люди станут больше находиться в социальном контакте. В это время у вируса появляется благодатная почва для передачи и распространения", - пояснил министр.

Давид Мелик-Гусейнов, как специалист в области медицины, считает, что для предотвращения распространению коронавируса необходимо вакцинироваться. Напомним, что в настоящее время область не испытывает перебоев с поставкой вакцины, как это было до недавнего времени.

При этом, глава Минздрава отметил, что сейчас ежедневное число заболевших на протяжении нескольких последних недель находится на одинаковом уровне – это примерно 220-230 человек за сутки.

"Этот тренд должен пойти либо вверх, либо вниз. Что бы он пошел вниз – нужна массовая вакцинация, но по прививкам мы пока только набираем скорость. Рост числа заболевших произойдет в случае отказа от тех профилактических мер, которые существуют", - добавил министр.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Инфекция Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph