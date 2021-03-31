Масштабный ремонт дорог в Нижегородской области начнется в мае Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Масштабный ремонт дорог в Нижегородской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" начнется в мае. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В предыдущие годы дорожные работы за пределами нижегородской агломерации были сфокусированы, в основном, на объектах с большим трафиком. Мы приводили в нормативное состояние дороги, связывающие районные центры и крупные населенные пункты, а также областные трассы, по которым движется транзитный транспорт между регионами. В этом году в ремонтную кампанию включено много подъездов к крупным селам, где работают школы, фельдшерские пункты, сельскохозяйственные предприятия", - сказал Глеб Никитин.

Так, например, в Большемурашкинском районе планируется отремонтировать четыре участка дорог общей протяженностью около 10 км: это два подъезда к районному центру, а также подъездные пути к селам Малому Мурашкину и Вершинину.

Как сообщалось ранее, 11 важных для развития туризма нижегородских дорог отремонтируют по нацпроекту.

В Нижнем Новгороде ремонтная кампания включает два дорожных участка по пути к Кремлю – это площадь Минина и Пожарского и ул. Варварская, от площади Свободы до центральной площади города.

В Нижегородской области в этом году будут отремонтированы подъезды к двум центрам притяжения туристов – Дивеевскому монастырю и селу Большое Болдино. Участок протяженностью 15 км приведут в нормативное состояние на дороге Ардатов – Дивеево. Около 8 км отремонтируют на подъезде к Ардатову от дороги Владимир – Муром – Арзамас: этот путь также часто выбирают паломники. Для развития кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" планируется отремонтировать участки дорог Владимир - Муром – Арзамас, Выездное-Дивеево-Сатис, малой объездной Дивеева и северного обхода Арзамаса.