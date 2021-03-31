ЕЭС-Гарант оценил экономию от работы обновленного уличного освещения в п. Малое Козино Общество

Нижегородский филиал "ЕЭС-Гарант" оценил экономию от работы обновленного уличного освещения в поселке Малое Козино. Об этом сообщает пресс-служба филиала.

Согласно информации, освещение было установлено в поселке по энергосервисному контракту.

Благодаря современным светодиодным светильникам за первый квартал 2021 года потребление электрической энергии там сократилось на 74% по сравнению с аналогичным периодом, предшествующим заключению контракта.

В итоге за I квартал текущего года местной администрации удалось сэкономить порядка 130 тысяч рублей. Общий эффект от замены светильников составит не менее 1 265 тыс. кВтч электроэнергии за весь срок действия контракта.

Замена уличного освещения в Малом Козино проводилась в 2018 году. Филиал "ЕЭС-Гарант" установил 644 уличных светодиодных светильника и автоматизированную систему управления ими.

Напомним, что модернизация уличного освещения Малого Козино была выполнена без финансовых затрат со стороны администрации муниципального образования. Оплата услуг "ЕЭС-Гарант" производится поэтапно из образовавшейся экономии.