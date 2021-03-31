Прямые рейсы в Мурманск, Калининград, Краснодар и Минводы открываются из Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прямые рейсы в Мурманск, Калининград, Краснодар и Минводы открываются из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта "Стригино".

Согласно полученной информации, вылеты будет осуществлять авиакомпания "Nordwind".

Так, на 25 апреля запланирован первый рейс в Калининград. Вылеты будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям.

27 апреля состоится первый прямой перелет в Краснодар (авиакомпания совершает эти перелеты совместно с компанией "Pegas Fly"). Частота запланированных к выполнению рейсов - три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Также с 27 апреля начинается полетная программа по маршруту "Нижний Новгород - Минеральные Воды" и обратно.

Рейсы в Мурманск откроются для нижегородцев с 28 апреля. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Отмечается, что перелеты в Краснодар, Мурманск и Минеральные Воды авиакомпания будет выполнять на воздушных судах Embraer 190 на 110 кресел. В Калининград полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737 вместимостью 189 пассажиров.

Ранее сообщалось, что более 30 направлений авиаперелетов будет открыто в аэропорту Стригино в весенне-летний период.