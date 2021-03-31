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Общество

Более 30 направлений авиаперелетов будет открыто в аэропорту Стригино в весенне-летний период

07 апреля 2021 18:59  [48] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 30 направлений авиаперелетов будет открыто в аэропорту Стригино в весенне-летний период. Об этом сообщил исполнительный директор аэропорта Эдуард Кошенсков в ходе пресс-конференции 7 апреля 2021 года.

В основном это внутрероссийские маршруты, в том числе на курорты нашей страны. В этом сезоне регулярные авиаперелеты впервые станут осуществляться в Геленджик (с 31 мая два раза в неделю - "ИрАэро"). Также речь идет о направлениях: Анапа ("Уральские авиалинии"), Симферополь ("Уральские авиалинии", "Red Wings", "Nordwind", "Smartavia", "Икар ), Сочи ("Россия", "Red Wings", "Уральские авиалинии", "Nordwind").

Кроме того, перелеты будут осуществляться по северным направлениям: в Новосибирск, Новый Уренгой и Норильск. В этом сезоне впервые "Nordwind" откроет маршрут в Мурманск.

Что касается новых международных направлений, с 11 апреля стартуют авиаперелеты в Минск ("Белавиа","Nordwind"), с 25 апреля - в Стамбул ("Nordwind"). Также перелеты сейчас осуществляются в Анталью ("Nordwind", "AZUR", "Royal Flight"), Бишкек ("Nordwind"), Ереван ("Pegas Fly"), Ош ("Nordwind"), Шарджу ("Россия").

Ранее сообщалось, что из нижегородского аэропорта этой весной стартуют прямые рейсы в Ларнаку, Монастир и Ираклион.

Как рассказал заместитель генерального директора авиакомпании "Nordwind" Антон Маттис, нижегородский аэропорт также будет активно использоваться в этот сезон для организации стыковочных рейсов. Так "Nordwind" будет осуществлять перелеты через Нижний Новгород по маршрутам: Санкт-Петербург - Ереван, Санкт-Петербург - Стамбул, Санкт-Петербург - Краснодар, Мурманск - Минеральные Воды, Калининград - Ереван, Москва - Бишкек, Москва - Ош.

Напомним, что в 2021 году субсидии из федерального бюджета выделяются на 11 межрегиональных маршрутов из Стригино в Самару, Саратов, Новый Уренгой, Волгоград, Пермь, Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Астрахань, Геленджик. По восьми из них полеты уже выполняются.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Аэропорт
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