Реконструкция ОКН "Ярмарочная водозаборная станция" на Стрелке завершится к июлю Общество

Ярмарочная водозаборная станция (фото: 2018 год) Фото: НИА "Нижний Новгород"

Реконструкция ОКН "Ярмарочная водозаборная станция" на Стрелке завершится к июлю. Об этом заявил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе визита на объект, расположенный на территории Стрелки.

По его словам, в дальнейшем здание будет использоваться в культурных целях. Уже есть заявки потенциальных инвесторов: в частности, есть вариант сделать на объекте музей паровых машин, выставочный комплекс.

Известно, что реставрация обойдется в 39 млн рублей. Средства выделяются из федерального бюджета.

В ходе реконструкции рабочие воссоздадут старинный облик стен, фасада, укрепят фундамент станции, оборудуют гидроизоляцию, сделают утепленную кровлю.

Ранее сообщалось, что контракт на реставрацию данного ОКН уже заключен.

СПРАВКА:

Дом №21В по ул. Стрелка является объектом культурного наследия регионального значения "Ярмарочная водозаборная станция". На Нижегородской ярмарке в 1909 году в целях улучшения качества воды была выстроена фильтровальная станция по проекту, выполненному ярмарочным архитектором Мичуриным. Освящение фильтровальной станции, 3 состоялось 16 августа 1909 года. Является ярким образцом производственного здания, выполненного в стилистике модерна.