Контракт на реставрацию ОКН с угрозой обрушения заключен в Нижнем Новгороде Общество

Ильинская,64

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Контракты на реставрацию восьми объектов культурного наследия заключены в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны ОКН Нижегородской области.

Речь идет о зданиях по адресам: ул. Семашко, 15 (литера А), улица Шевченко, 17 (литер С), ул. Малая Ямская, 19 (литер А) и 23/19 (литер В), улица Варварская, 8 (литера З), улица Ильинская, 64 (литеры А, А1), улица Славянская, 2, улица Стрелка, 21в (литеры А, А1).

Из-за угрозы их возможного обрушения в декабре в Нижегородском и Канавинском районе был введен режим повышенной готовности.

Дело в том, что обследование этих ОКН показало угрозу обрушения их конструктивных элементов. В таком случае будет причинен существенный вред близлежащим объектам, а возможно и здоровью нижегородцев.

Контракты заключены на проведение противоаварийных работ и работ по сохранению объектов.

Напомним, три здания из этого списка горели в апреле-июне прошлого года. В частности, 27 июня произошел пожар в доме №23 по ул. Малой Ямской, 25 мая - в доме №19 по ул. Малой Ямской, 28 апреля - в доме №17 по ул.Шевченко. По результатам проверок, проведенных МЧС, было установлено, что причинами пожаров стали поджоги и неосторожное обращение с огнем.

СПРАВКА:

-Дом № 15 по ул. Семашко является объектом культурного наследия регионального значения - "Дом Чегодаева". В первой половине XIX века там располагалась городская усадьба князя Александра Петровича Чегодаева. Дом построен в 1851 году по проекту архитектора Фрелиха. Здание является ярким примером деревянного жилого дома, выполненного в стиле классицизма.

- Дома №23/19 по ул. Малой Ямской и №17 по ул. Шевченко являются объектами культурного наследия регионального значения "Жилой дом мещанина Васильченко" и "Флигель жилой мещанина Васильченко". Они входили в состав городской усадьбы, принадлежащей в начале ХХ века мещанину Ивану Федоровичу Васильченко. Точная дата строительства дома не известна. По косвенным архивным материалам и типологическим признакам постройку можно датировать концом XIX - началом XX вв. Флигель построен по проекту, утвержденному Нижегородской городской управой в 1913 году. Здания являются ярким типологическим примером деревянной усадебной застройки рубежа XIX - XX веков

- Дом №19 по ул. Малой Ямской является выявленным объектом культурного наследия – "Жилой дом". Двухэтажное деревянное здание предположительно построено в 1886 г. По архивным данным известно, что в мае 1886 года мещанин Константин Иванович Пименов подал заявление в городскую управу на строительство деревянного двухэтажного дома на указанном участке. Здание является образцом доходного дома конца XIX - начала XX веков с жилыми помещениями, расположенными на первом и втором этажах по обеим сторонам центральной лестничной клетки.

- Дом №8 по ул. Варварской является объектом культурного наследия регионального значения - "Дом Щелокова. По архивным материалам сер. XIX в. и типологическим признакам постройку дома можно отнести к 1820-м гг. По всей вероятности, он был возведен по проекту архитектора Ефимова на основе жилого дома с мезонином из альбома "образцовых" фасадов 1809 – 1812 гг. Является ярким образцом деревянного зодчества периода классицизма, сохранившим свою объемно-планировочную структуру.

- Дом №64 по ул. Ильинской является объектом культурного наследия регионального значения "Дом Котельникова". Дом выстроен на участке, принадлежащем купцу Котельникову в 1870-е годы. Проектные чертежи не обнаружены, автор проекта не известен. Является образцом архитектуры эклектики.

- Дом №2 по ул. Славянской является объектом культурного наследия регионального значения "Дом отставного штабс-капитана Войнич-Сяноженцкого". Жилой дом построен по проекту архитектора Ужумедского-Грицевича в 1851 года по заказу отставного штабс-капитана Войнич-Сяноженцкого. В 1860-е годы дом надстроен вторым этажом. Совместно с соседними домами по улицам Короленко, Славянская, Студеная, формирует фронт исторической застройки заповедного района церкви Трех Святителей периода эклектики и стилизаторства, характерных для нижегородской архитектуры XIX – начала ХХ века.

- Дом №21В по ул. Стрелка является объектом культурного наследия регионального значения "Ярмарочная водозаборная станция". На Нижегородской ярмарке в 1909 году в целях улучшения качества воды была выстроена фильтровальная станция по проекту, выполненному ярмарочным архитектором Мичуриным. Освящение фильтровальной станции, 3 состоялось 16 августа 1909 года. Является ярким образцом производственного здания, выполненного в стилистике модерна.