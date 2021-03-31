Выпускные в нижегородских школах и детсадах пройдут при условии соблюдения санитарных норм Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Координационный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории Нижегородской области принял решение о проведении выпускных в детсадах, школах, профессиональных образовательных организациях и вузах.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выпускные по решению штаба пройдут в мае-июне в очном формате с учетом соблюдения всех санитарных правил и норм, связанных с риском распространения коронавирусной инфекции.

"Жители часто спрашивали о выпускных. Решением координационного штаба принят особый порядок проведения этих праздничных мероприятий в детских садах, школах, техникумах, колледжах, вузах", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что угроза распространения коронавируса пока сохраняется, поэтому необходимо неукоснительно выполнять все требования безопасности, установленные указом губернатора "О введении режима повышенной готовности", и правила Роспотребнадзора.

Напомним, что Глеб Никитин выразил надежду на возможность проведения выпускных в обычном режиме еще в середине марта этого года, когда общался со своими подписчиками на своей странице в Instagram.

Он тогда сказал, что решение о формате выпускных будет приниматься на основании показателей эпидемиологической обстановки. "Очень хотел бы, чтобы ситуация позволила нам принять позитивное решение", - написал Глеб Никитин.

В прошлом году учащиеся отмечали выпускные в формате онлайн. Для них в сети был организован фестиваль, к которому присоединились 14,5 тысяч выпускников.