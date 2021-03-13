Глеб Никитин прокомментировал формат проведения выпускных в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал формат проведения выпускных в регионе. Он отреагировал на обращение нижегородки в своем аккаунте в Instagram.

Жительница региона спросила у Глеба Никитина, будут ли в 2021 году в Нижегородской области разрешено посещение родителями выпускных в детских садах и начальной школе.

Отвечая на вопрос подписчицы, губернатор отметил, что региональный кабинет министров будет отталкиваться от эпидемиологической обстановки при принятии соответствующего решения.



"Речь идет о мае месяце, даже о конце мая. Будем отталкиваться от эпидемиологической обстановки ближе к делу и решения принимать вместе с санитарными врачами. Очень хотел бы, чтобы ситуация позволила нам принять позитивное решение", - написал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что нижегородских школьников не планируется возвращать на дистанционное обучение.

При этом с 9 ноября 2020 года выпускные классы нижегородских школ обучаются в обычном режиме. С 8 февраля почти все студенты российских вузов обучаются в очном режиме.