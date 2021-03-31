Нижегородская область – в лидерах по вовлеченности жителей в бизнес Бизнес

Нижегородская область заняла четвертое место в РФ по доли вовлеченности населения в малое и среднее предпринимательство.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, рейтинг составлен экспертами РИА "Рейтинг" на основании данных Росстата.

"В сферу малого и среднего предпринимательства у нас вовлечено 22% от общей численности занятых в экономике региона – более 381 тысячи человек. Поэтому создание комфортных условий для ведения бизнеса любого масштаба - один из приоритетов в регионе", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Четвертая строчка в общероссийском рейтинге – очень хороший результат. По вовлеченности жителей в малый и средний бизнес мы даже обошли Москву. Будем делать все возможное, чтобы укрепить позиции", - добавил он.

Губернатор подчеркнул, что Нижегородская область – промышленный регион, где располагается множество крупных предприятий, но в то же время предпринимательство является важнейшей составляющей экономики.

"На степень вовлеченности жителей в предпринимательство повлияли, в частности, меры, предпринимаемые правительством России в целом и в Нижегородской области в частности для стимулирования развития бизнес-среды. Это и финансовая поддержка - в виде субсидий, грантов или льгот, и нефинансовая – в виде консультаций специалистов, лекций, семинаров, тренингов. Конкурентное и развивающееся бизнес-сообщество позволяет повысить доступность и качество товаров и услуг, а от этого выигрывают все нижегородцы. Мы продолжим оказывать предпринимателям всевозможную поддержку", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, в 2019 году в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" был открыт центр "Мой бизнес", который работает по принципу "одного окна". Там предприниматели могут получить информацию из более чем 40 ведомств, а также узнать обо всех возможных мерах поддержки бизнеса.

Ранее сообщалось, что нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.