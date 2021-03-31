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Общество

"Служба занятости показала, что способна эффективно противостоять безработице", - Глеб Никитин

19 апреля 2021 08:35  [75] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем основания государственной службы занятости.

"За годы становления ведомства совершенствовались законодательство, технология работы, кадровый потенциал. Служба занятости показала, что способна эффективно противостоять безработице и напряженности на рынке труда, успешно взаимодействовать с социальными партнерами", - отмечается в поздравлении.

"За 30 лет создана эффективно работающая команда профессионалов, которая, используя передовые технологии, знания и навыки, готова оказывать квалифицированную и качественную помощь гражданам, совершенствовать и укреплять надежные отношения с партнерами на рынке труда", - говорится в поздравительной речи главы региона.

"Сегодня перед службой занятости ставятся новые задачи: это реализация мероприятий в рамках национальных проектов, борьба с бедностью в части активного содействия людям в поисках подходящей работы, поддержка отдельных, наиболее уязвимых, категорий граждан", - отметил Глеб Никитин.

"Я благодарю вас за плодотворную деятельность и вклад в формирование рынка труда Нижегородской области. Уверен, что вы и впредь будете профессионально решать стоящие перед вами задачи", - резюмировал он.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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