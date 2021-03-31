инвест-проект
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Океанариум появится на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Происшествия
16 апреля 2021 11:03  [128] Пожилой нижегородец погиб из-за поджога сухой травы
16 апреля 2021 10:08  [511] Открывший стрельбу с балкона жилого дома нижегородец задержан
15 апреля 2021 19:13  [183] Более 80 случаев возгорания сухой травы зафиксировано в Нижегородской области с начала апреля
15 апреля 2021 14:11  [598] Директор нижегородской фирмы подозревается в мошенничестве на 4,5 млн рублей при поставке медоборудования
14 апреля 2021 10:20  [272] Женщина погибла при столкновении ВАЗа и УАЗа на трассе "Нижний Новгород – Йошкар-Ола"
13 апреля 2021 18:16  [365] Боевые снаряды обнаружены около дороги на Бору
13 апреля 2021 13:25  [331] Директор нижегородского управления инженерной защиты территорий отправлен под домашний арест
13 апреля 2021 09:06  [864] СК возбудил уголовное дело после пропажи 6-летней Эвелины Яцик из Дзержинска
12 апреля 2021 18:56  [352] Взрывчатки в центре международной торговли на ул. Ковалихинской не обнаружили
12 апреля 2021 16:21  [347] Пенсионер на Бору поджег дом с супругой, но сам погиб в огне
Происшествия

Пожилой нижегородец погиб из-за поджога сухой травы

16 апреля 2021 11:03  [128] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пожилой нижегородец погиб из-за поджога сухой травы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о возгорании сухой травы в селе Давыдово в Вачском районе поступило в ведомство 14 апреля.

Прибывшие по месту вызова сотрудники МЧС установили, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем 94-летнего мужчины.

В результате пожара огнем было уничтожено два сарая на площади 25 кв.м., а также сгорела сухая травянистая растительность на площади 275 кв.м. Общая площадь пожара составила 300 кв.м.

Кроме этого, в пожаре погиб и сам пожилой мужчина.

Ранее сообщалось, что с начала апреля в регионе зафиксировано более 80 случаев возгорания сухой травы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лесные пожары Пожары
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph