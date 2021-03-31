Пожилой нижегородец погиб из-за поджога сухой травы Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пожилой нижегородец погиб из-за поджога сухой травы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о возгорании сухой травы в селе Давыдово в Вачском районе поступило в ведомство 14 апреля.

Прибывшие по месту вызова сотрудники МЧС установили, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем 94-летнего мужчины.

В результате пожара огнем было уничтожено два сарая на площади 25 кв.м., а также сгорела сухая травянистая растительность на площади 275 кв.м. Общая площадь пожара составила 300 кв.м.

Кроме этого, в пожаре погиб и сам пожилой мужчина.

Ранее сообщалось, что с начала апреля в регионе зафиксировано более 80 случаев возгорания сухой травы.