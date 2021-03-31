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Пожилой нижегородец погиб из-за поджога сухой травы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о возгорании сухой травы в селе Давыдово в Вачском районе поступило в ведомство 14 апреля.
Прибывшие по месту вызова сотрудники МЧС установили, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем 94-летнего мужчины.
В результате пожара огнем было уничтожено два сарая на площади 25 кв.м., а также сгорела сухая травянистая растительность на площади 275 кв.м. Общая площадь пожара составила 300 кв.м.
Кроме этого, в пожаре погиб и сам пожилой мужчина.
Ранее сообщалось, что с начала апреля в регионе зафиксировано более 80 случаев возгорания сухой травы.
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