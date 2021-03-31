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Дублер проспекта Гагарина хотят построить с помощью инфраструктурных облигаций до 2030 года

16 апреля 2021 12:41  [162] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде хотят построить с помощью инфраструктурных облигаций до 2030 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона обсудил инфраструктурные облигации с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Впервые речь о таком финансовом инструменте для строительства дублера проспекта Гагарина шла еще в середине 2020 года, когда Глеб Никитин и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин обсуждали развитие новых территорий Нижнего Новгорода.

Тогда губернатор рассказал, что дублер проспекта Гагарина необходим для сбалансированного развития новых городских территорий, расположенных в районе деревни Ольгино, ЖК "Новинки Smart City" и "Окский берег". Потенциально здесь планируется построить около 5 млн квадратных метров жилья, но для этого параллельно необходимо создать соответствующую инфраструктуру.

На встрече с Андреем Турчаком Глеб Никитин пояснил, что эта дорога нужна в ближайшей перспективе.

"Учитывая масштабы проектов, необходимо своевременно "подтягивать" за темпами ввода жилья инфраструктуру. В качестве эффективного инструмента для развития застроенных территорий рассматривается и механизм инфраструктурных облигаций. Один из самых масштабных проектов – это строительство дублера проспекта Гагарина. Тот объем инвестиций, который требуется, самому региону, конечно, направить сложно. Нам важно, чтобы проект был реализован в ближайшей перспективе, до 2030 года", - сказал губернатор Нижегородской области.

Инфраструктурные облигации выпускают для финансирования строительства инфраструктурного объекта (автомобильной дороги, порта, железной дороги). Как правило, приобретатель облигаций после строительства инфраструктурного объекта получает его в концессию на некоторое время (чаще всего несколько десятков лет), и соответственно пользование данным объектом для третьих лиц может быть платным (например, платная дорога). Достаточно часто государство предоставляет гарантии по выпускаемым облигациям, что делает их привлекательными, так как снижает риск. Из-за длительного срока окупаемости инфраструктурных объектов, срок обращения облигаций также достаточно большой (часто несколько десятков лет).

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Теги:
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