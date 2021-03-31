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Политика

Глеб Никитин и Андрей Турчак обсудили комплексное развитие нижегородских территорий

16 апреля 2021 12:46  [111] Политика

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин и секретарь генсовета партии Андрей Турчак обсудили комплексное развитие территорий в нижегородской агломерации. Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".

По итогам визита в Нижегородскую область Андрея Турчака, "Единая Россия" намерена обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о корректировке проекта инфраструктурных облигаций, чтобы сделать его более эффективным для экономики регионов.

Глеб Никитин рассказал Андрею Турчаку, что в агломерации сегодня реализуются два масштабных проекта комплексного освоения территорий: "Анкудиновский парк" и "Новая Кузнечиха". В обоих случаях вместе с жилыми домами строятся социальные объекты, проектами предусмотрены дворы без машин.

В частности, по программе "Стимул" в ЖК "Анкудиновский парк" сегодня идет строительство детского сада на 280 мест и школы на 675 мест. В ЖК "Новая Кузнечиха" администрация Нижнего Новгорода строит школу на 1225 мест, в ЖК "Новинки Smart City" и ЖК "Окский берег" строятся по программе "Стимул" две школы и детский сад. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на въезде в город со стороны этих крупных ЖК строится транспортная развязка в Ольгино.

"Учитывая масштабы проектов, необходимо своевременно "подтягивать" за темпами ввода жилья инфраструктуру. В качестве эффективного инструмента для развития застроенных территорий рассматривается и механизм инфраструктурных облигаций. Один из самых масштабных проектов – это строительство дублера проспекта Гагарина. Тот объем инвестиций, который требуется, самому региону, конечно, направить сложно. Нам важно, чтобы проект был реализован в ближайшей перспективе, до 2030 года. С Андреем Анатольевичем мы этот вопрос обсудили", - сказал Глеб Никитин.

Андрей Турчак заявил, что "Единая Россия" готова на федеральном уровне поддержать крупные социально-важные проекты Нижегородской области, связанные с развитием южных территорий нижегородской агломерации.

"Экономика проекта такова, что 60% затрат на инфраструктуру может и должна быть закрыта со стороны инвестора, но 40% должно обеспечить государство. Понятно, что Нижегородская область будет участвовать, но без федеральной поддержки такие крупные проекты освоения территорий реализовать трудно. Здесь может идти речь о бюджетных кредитах или о запуске механизма инфраструктурных облигаций. Сегодня условием участия в проекте инфраструктурных облигаций является 15-летний срок реализации проектов, но мы понимаем, что окупаемость крупных проектов больше 15 лет. На основании информации от Нижегородской области и других регионов, "Единая Россия" намерена выйти к президенту РФ с предложением поддержать такие долгосрочные проекты, которые являются локомотивом роста на территориях", - сказал Андрей Турчак.

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Теги:
Глеб Никитин Единая Россия Строительство
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