Нижегородцам напомнили о возможном отключении телевещания 19 апреля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Плановые профилактические работы пройдут на радиотелевизионных станциях в Нижнем Новгороде 19 апреля. Об этом сообщили в администрации города.

В связи с работами в эфирах телерадиопрограмм ожидаются перерывы.

Плановая профилактика пройдет на РТС "Нижний Новгород", "Арзамас", "Выкса", "Ковернино", "Павлово", "Саров", "Сергач" и "Шахунья". В утренние и дневные часы возможны кратковременные приостановки трансляции 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ), аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

Ранее нижегородскй филиал РТРС сообщал, что с 14 апреля стартует модернизация системы эфирного радиовещания на телебашне в Нижнем Новгороде. Во время работ специалисты обновят технологические каналы доставки, по которым радиосигнал "поднимается" на телебашню, демонтируют устаревшее и установят современное трансляционное оборудование, обеспечивающее "выдачу" радиостанций в эфир.

Именно поэтому с 14 по 30 апреля по будням возможно кратковременное отключение трансляции аналоговых телерадиопрограмм. Отключения не затронут каналы цифрового эфирного телевидения.