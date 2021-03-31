Стоимость подготовки Нижнего Новгорода к 800-летию оценивается в 24 млрд рублей

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Стоимость подготовки Нижнего Новгорода к 800-летию оценивается в 23,8 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области, региональный министр культуры Олег Беркович в ходе заседания правительства 16 апреля.
Из общего объема финансирования 3 млрд рублей составят внебюджетные средства. Подготовка города к юбилею ведется с 2019 года.
Как пояснил Олег Беркович, план подготовки к юбилею включает в себя реновацию исторического центра города, ремонт 100 объектов культурного наследия, благоустройство 80 общественных пространств, 220 дворовых и придомовых территорий.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что таких объемов благоустройства в Нижнем Новгороде не существовало последние 25 лет. Он заверил, что работа по благоустройству города продолжится и после 800-летия.
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