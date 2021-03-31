Нижегородские НКО могут пройти бесплатное обучение по digital-технологиям Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородские НКО могут пройти бесплатное обучение по digital-технологиям. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, дистанционный курс "Digital-технологии в работе НКО" будет проводиться до 31 августа. Он организован общественной организацией "Социальная реабилитация" в рамках проекта "Успех каждой мамы", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.



Курс включает в себя видеоуроки по следующим темам:

- цифровые решения для проведения мероприятий в удаленном режиме (на примере платформы ZOOM);

- возможности CRM систем в практической деятельности НКО на основе Битрикс24;

- работа с целевыми аудиториями с использованием социальной сети ВКонтакте, таргетированной рекламы и сервиса рассылок.



Отмечается, что обучение проходит в специальной обучающей среде и доступно в любое удобное время. По окончании курса слушателям выдается сертификат.

Чтобы получить доступ к курсу, необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/AEqtzke8G3GeQ9Zx7. Доступ к обучающим материалам (ссылка на образовательную платформу, индивидуальные логин и пароль) придет на электронную почту, указанную при регистрации.



Подробноти можно узнать в НРООИ "Социальная реабилитация", тел. +7(831) 214 89 09, e.afonina@socrehab.ru, www.socrehab.ru