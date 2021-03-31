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Общество

Нижегородские НКО могут пройти бесплатное обучение по digital-технологиям

17 апреля 2021 12:33  [46] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Нижегородские НКО могут пройти бесплатное обучение по digital-технологиям. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, дистанционный курс "Digital-технологии в работе НКО" будет проводиться до 31 августа. Он организован общественной организацией "Социальная реабилитация" в рамках проекта "Успех каждой мамы", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Курс включает в себя видеоуроки по следующим темам:
- цифровые решения для проведения мероприятий в удаленном режиме (на примере платформы ZOOM);
- возможности CRM систем в практической деятельности НКО на основе Битрикс24;
- работа с целевыми аудиториями с использованием социальной сети ВКонтакте, таргетированной рекламы и сервиса рассылок.

Отмечается, что обучение проходит в специальной обучающей среде и доступно в любое удобное время. По окончании курса слушателям выдается сертификат.

Чтобы получить доступ к курсу, необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/AEqtzke8G3GeQ9Zx7. Доступ к обучающим материалам (ссылка на образовательную платформу, индивидуальные логин и пароль) придет на электронную почту, указанную при регистрации.

Подробноти можно узнать в НРООИ "Социальная реабилитация", тел. +7(831) 214 89 09, e.afonina@socrehab.ru, www.socrehab.ru

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Теги:
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