Нижегородцам представили схемы обхода мест благоустройства в рамках программы #Среда800 Общество

фото: ИРГС НО

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Подготовительные работы к обновлению по программе #Среда800 начались на шести территориях Нижнего Новгорода. Для удобства граждан разработаны маршруты их обхода. Об этом сообщили в Институте развития городской среды Нижегородской области.

Согласно информации, некоторые территории полностью закрыты до августа, некоторые будут перекрываться участками.

На схемах нарисованы пути обходов перекрытых для обновления территорий, а также места, где можно пройти к зданиям и заведениям.

1. Большая Покровская улица будет перекрываться частями. Сейчас работы идут со стороны чётных домов улицы (справа, если смотреть от кремля). Сохранён проход ко входам в здания и в переулки.

2. Сквер на площади Горького закрыт полностью. Здесь работы ведутся по программе "Вам рашать". Удобнее всего обойти закрытую зону по периметру площади со стороны входов в метро или со стороны улицы Маслякова. Также доступен узкий тротуар по периметру сквера.

3. Территория Ярмарки закрыта почти полностью. Остаётся проход от автобусных остановок до улицы Совнаркомовской и вдоль улицы Советской.

4. Работы на Окской набережной не доставят проблем горожанам, так как сейчас это место почти не используется и существует больше в виде бетонных берегоукреплений и огромной парковки. После обновления всё это станет настоящей прогулочной зоной у воды.

5. На Нижне-Волжской набережной работы начались с установки фонтана, так как это самый технически сложный объект в проекте.

В границы проекта вошла вся территория от Канавинского моста до паромной переправы. Запланировано, что набережная будет перекрываться частями.

6. Набережная Гребного канала перекрыта почти полностью, прямого прохода со стороны Нижневолжской сейчас нет. Обойти можно с противоположной стороны дороги вдоль парка Победы.

7. Александровский сад постепенно будет закрыт полностью, сохранится проход и проезд по Георгиевскому съезду. Уже закрыты верхние террасы, ближе к Чкаловской лестнице.

На всех заборах вокруг строительных площадок висят баннеры с рассказом о будущем благоустройстве, визуализациями и историческими фото. Баннеры сделаны из полупрозрачных сеток, так что сквозь них можно увидеть, как Нижний Новгород преображается к юбилею.

Позднее будет опубликована информация и об изменениях и перекрытии других территорий программы #Среда800. Так, в ближайшее время стартует обновление набережной Федоровского и территорий Стрелки по концепциям, разработанным ИРГС НО.

Завершение работ запланировано к августу 2021 года. В конце апреля-начале мая планируется начать экскурсии по благоустраиваемым территориям.

СПРАВКА

Благоустройство выполняется в рамках инфраструктурной программы #Среда800 по обновлению ключевых общественных пространств Нижнего Новгорода. ИРГСНО курирует программу в стратегическом партнерстве с Нижний 800.

Информация о программе на сайте sreda800.ru.

Следить за новостями масштабного обновления горола к юбилею можно в социальных сетях ИРГСНО и Нижнего 800.