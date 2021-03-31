фото: СУ СК РФ по Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Подозреваемый в ранении подростка из пневматики в Дзержинске задержан. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя.
Согласно информации, инцидент произошёл вечером 16 апреля. По версии следствия, мужчина произвёл три выстрела из пневматической винтовки из окна на кухне в своей квартире, расположенной на 3 этаже дома по пр. Чкалова. Он попал в ранее незнакомого 19-летнего подростка, который в это время находился на игровой площадке.
На допросе дзержинец объяснил свой поступок тем, что в тот вечер подростки шумели, играя в футбол, шумели. Винтовку, из которой производились выстрелы, правоохранители изъяли.
Как сообщалось ранее, юноша получил ранение в щёку.
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