Подозреваемый в ранении подростка из пневматики в Дзержинске задержан Происшествия

фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Подозреваемый в ранении подростка из пневматики в Дзержинске задержан. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя.

Согласно информации, инцидент произошёл вечером 16 апреля. По версии следствия, мужчина произвёл три выстрела из пневматической винтовки из окна на кухне в своей квартире, расположенной на 3 этаже дома по пр. Чкалова. Он попал в ранее незнакомого 19-летнего подростка, который в это время находился на игровой площадке.

На допросе дзержинец объяснил свой поступок тем, что в тот вечер подростки шумели, играя в футбол, шумели. Винтовку, из которой производились выстрелы, правоохранители изъяли.

Как сообщалось ранее, юноша получил ранение в щёку.